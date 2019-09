Neustadt

Der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Dasein bietet am Dienstag, 1. Oktober, von 17 bis 19 Uhr eine Sprechstunde für trauernde Menschen im Haus der Kirche, An der Liebfrauenkirche 5-6, an. Trauerbegleiterin Gisela Rahlfs geht damit auf Wünsche von Trauernden ein, die keine dauerhafte Begleitung wünschen, sich aber hin und wieder über ihre Trauer austauschen möchten.

Weitere Termine in diesem Jahr sind der 15. und 29. Oktober, der 12. und 26. November sowie der 10. Dezember. Interessierte werden gebeten, sich im Hospizbüro unter Telefonnummer (05031) 9490300 anzumelden.

Von Kathrin Götze