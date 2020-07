Mardorf

Der Phosphorunfall am Surfstrand des Steinhuder Meeres, bei dem eine Frau am Sonntag schwere Verbrennungen erlitten hatte, wirft im Nachgang Fragen auf. Wurden Strandbereiche in der Vergangenheit möglicherweise leichtfertig mit Sand aus Bereichen aufgefüllt, die seit Jahrzehnten als problematisch gelten hinsichtlich ihrer Altlasten? Welche Konsequenzen hat der Unfall für künftige Entschlammungs- und Sandverschiebungsaktionen? Sind weitere Strandbereiche betroffen?

Am Surfstrand in Mardorf wurde der weiße Phosphor gefunden. Quelle: Mirko Bartels

Sand wird nicht gefiltert

Die Region Hannover vermutet, dass der Brocken weißen Phosphors, der sich bei einer Besucherin in der Jackentasche selbst entzündete, aus einer Aufschüttung mit Material aus dem Steinhuder Hafenbereich stammte. Dort hatte man im Frühjahr überschüssigen Sand aufgesaugt, der am Mardorfer Surfstrand ausgebracht wurde. An der Badeinsel wurde kein Material aus der besagten Fuhre verteilt.

Bei dem Saug-Spül-Verfahren wird der Sand durch ein Rohr mit rund 30 Zentimetern Durchmesser aufgesogen. Gefiltert wird er dabei nicht. Immer wieder gelangt so kleiner Unrat in das Saugrohr. „In früheren Jahren wurde zum Teil mit dem Rechen der Sand von Scherben und Fremdstoffen gereinigt“, sagt Conrad Ludewig, Dezernatsleiter beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser. Die Behörde kümmert sich um die Wasserflächen für das Land Niedersachsen als Eigentümer. „Ein komplettes Durchsieben des Sandes wäre mit Blick auf Kosten, Nutzen und Aufwand unverhältnismäßig“, erklärt Regionssprecherin Christina Kreutz. Nach Auskunft der Region hat es einen Unfall wie am Sonntag „zumindest in den vergangenen zehn Jahren nicht gegeben“.

Dem niedersächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienst ist allerdings bekannt, dass auf dem Grund des Steinhuder Meeres bei Räumungsaktionen bereits phosphorhaltige Brandmunition gefunden worden ist, aus der die Chemikalie aller Wahrscheinlichkeit nach stammt. Auch ist aktenkundig, dass im Steinhuder Hafenbereich mehrfach große Mengen Munition und Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg vom Seeboden geborgen wurden. Die Kampfmittelbeseitigung hatte 2009 eine letzte größere Räumung durchgeführt. Erst im Mai diesen Jahres wurde Granatmunition im Bereich des Jachthafens entdeckt. Im Niedrigwasser des heißen Sommers 2019 barg die Kampfmittelbeseitigung 48 Zwei-Zentimeter-Granaten aus dem nicht näher bestimmten Uferbereich. An der Badeinsel wurde ein 3,7-Zentimeter-Geschoss gefunden. Speziell Brandmunition verfügt nur über eine sehr dünne Ummantelung. Sie rostet mit der Zeit durch. Wenn der austretende weiße Phosphor an Land schwemmt, wird es gefährlich. „Das Steinhuder Meer ist als Rüstungsaltlast eingestuft. Derartige Funde sind nie komplett auszuschließen“, sagt Ludewig.

Thomas Bleicher, Leiter der Kampfmittelbeseitigung, macht darauf aufmerksam, dass Phosphorbrocken, anders als Metallmunition, nicht detektierbar sind. „Ein Restrisiko bleibt“, sagt Bleicher. In seiner Behörde gibt es für das Steinhuder Meer zwar eine Liste der Räumeinsätze und Zufallsfunde der vergangenen Jahre, die ist aber nicht lückenlos – weder zeitlich noch in der Fläche. So wurde etwa die weite Mitte des Meeres, wo sich keine Badegäste tummeln, nie systematisch geräumt.

Räumdienste beteiligen?

Vor dem Hintergrund des aktuellen Unfalls will das Amt für regionale Landesentwicklung nun prüfen, ob bei künftigen Sandtransporten an gut besuchte Strandbereiche gewerbliche Kampfmittelbeseitiger einbezogen werden. Bei den vermeintlich weniger kritischen Entschlammungsaktionen sei das nicht notwendig. Dabei wird überschüssiger Schlamm, etwa aus Fahrrinnen, in eingezäunte Polder gepumpt. „Eine Gefahr für Leib und Leiben ist dabei akut nicht gegeben“, sagt Ludewig.

Künftig gibt es Warnhinweise Die Region Hannover hat bereits am Wochenende provisorische Warnhinweise an den frequentierten Stränden am Steinhuder Meer aufgestellt. Sie sollen Besucher künftig vor der Gefahr durch Munitions- oder Phosphorfunde warnen. Bislang gab es keine solchen Infotafeln. „In Abstimmung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde ein vergleichbares Verfahren wie an der Ostsee oder in Langenhagen mit entsprechenden Warnhinweisen gewählt“, erklärt Regionssprecherin Christina Kreutz. Die Nutzung des Steinhuder Meeres zu untersagen sei keine Alternative.

Von Mario Moers