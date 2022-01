Neustadt

Frosch Yorck von Tümpel, Haselmaus Kiki und Moorfee Frida tummeln sich in acht Hörspielen, die die Region Hannover als „Moorgeschichten“ aufgelegt hat. In familiengerechten Episoden erleben sie in ihrem feuchten Revier diverse Abenteuer und machen den Lebensraum Moor für Kinder lebendig.

„Manche glauben ja, das Moor wäre öde. So ein Quaak!“ Für Yorck von Tümpel steht fest, dass dieses Moor, in dem er lebt, alles andere als öde ist. Zum Beweis nimmt er jeden, der es hören will, auf seine Erlebnisreisen durchs Moor mit. Die Hörspiele sind auf der Homepage www.hannover.de unter dem Stichwort Moorgeschichten hinterlegt und ergänzen das Informations- und Bildungsangebot über die Moore im Norden der Region. „Wir wollen Menschen aller Altersgruppen für die Artenvielfalt unserer Moore begeistern und den Moorschutz als wichtigen Beitrag zum Klimaschutz in den Fokus nehmen“, sagt Bilge Tutkunkardes, Leiterin des Teams Regionale Naherholung.

Pixi-Buch als Ergänzung zu den Hörspielen

Die Moorgeschichten sind jeweils sechs bis sieben Minuten lang und können unabhängig voneinander gehört werden. Begleitend dazu sind sie auch als Heft im Pixi-Format aufgelegt worden, das es ebenfalls als Download auf www.hannover.de gibt. Druckexemplare des Pixi-Hefts liegen kostenlos in den Touristinformationen Mardorf und Steinhude aus. Im Frühjahr sollen die Hörspiele zudem über QR-Codes entlang der Moore zur Verfügung stehen, unter anderem im Innenhof von Schloss Landestrost in Neustadt und am Naturparkhaus Mardorf.

Von Beate Ney-Janßen