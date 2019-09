Neustadt

Was haben die neuesten Brexit-Meldungen mit dem Dorfladen in Mariensee, einer Grillhütte in Poggenhagen und 50 neuen Obstbäumen in Schneeren zu tun? Für viele Ehrenamtliche, Vereine und Dorfgemeinschaften in Neustadt ist die Frage nach der Zukunft Europas unmittelbar verknüpft mit Herzensprojekten, die sie in den letzten sechs Jahren mit Unterstützung von EU-Mitteln

umgesetzt haben. Gleich mehrere Dorfläden sind darunter, Naturschutz- und Verschönerungsprojekte, die das Leben auf dem Land auch in Zukunft lebenswert machen.

1,9 Millionen Euro flossen in den vergangenen sechs Jahren aus EU-Töpfen in 41 kleine und mittelgroße Projekte der sogenannten Leader-Region „Meer und Moor“. Die drei Kommunen Neustadt, Wunstorf und die Wedemark haben sich darin zusammengeschlossen. Scheidet England aus der EU und damit als Einzahler in die entsprechenden Förderfonds aus, könnte künftig auch die Unterstützung vor Ort geringer ausfallen. Über die Praxis und Zukunft dieser Förderung tauschten sich am Donnerstag über 120 Besucher des Leader-Regionalforums im Schloss Landestrost aus.

„Ich kann kaum hinschauen“

Zur Galerie 120 Teilnehmer besuchten im Schloss Landestrost das Regionalforum des EU-Förderprogramms „LEADER-Region“. Das große Interesse zeigt, wie positiv das Förderprogramm zur ländlichen Strukturentwicklung in den Vereinen und Dorfgemeinschaften vor Ort angenommmen wird.

„Wenn ich Nachrichten über den Brexit in der Tagesschau sehe, kann ich kaum hinschauen“, sagt Andreas Varnholt. Der ehemalige Baureferatsleiter der Wunstorfer Stadtverwaltung koordiniert als Ehrenamtlicher die Lokale Aktionsgruppe Meer und Moor, bei der alle Projekte zusammenlaufen. Aus seiner Sicht sind die 41 erfolgreich umgesetzten oder bereits eingestellten Projekte der beste Beweis dafür „was die europäische Gemeinschaft schaffen kann.“ Er hofft deshalb, dass es nach der 2020 auslaufenden Förderperiode mit der Leader-Region weitergeht. Daran haben auch die Besucher der Forums großes Interesse – viele Vereinsleute, Ortsräte und Vertreter der Dorfgemeinschaften sind darunter.

Neue Fenster für das Schützenhaus

Gabriele Schmitz vom Schützenverein in Luthe reizt die Aussicht auf weitere EU-Mittel. „Wir wollen die Fenster im Schützenhaus sanieren und wollten mal sehen, ob wir das durch die Leader-Region fördern lassen können“, sagt sie. Einige Stuhlreihen dahinter sitzt Silke Andreas. Die junge Frau studiert Landschaftsarchitektur und Regionalentwicklung. Die erfolgreiche EU-Förderung vor Ort interessiert sie aber auch privat. Ihr Vater ist der Vicecommodore der Baltischen Segler-Vereinigung in Steinhude. Der Segelverein hat mit Leader-Unterstützung sein Clubhaus saniert.

So funktioniert die Leader-Förderung

„Das es hier heute so gut besucht ist zeigt, dass die Leader-Region etwas ist, womit sie etwas anfangen können“, sagt Neustadts Bürgermeister Uwe Sternbeck. Im Rückblick auf die realisierten Projekte wurde aber auch Kritik an der mitunter überbordenden EU-Bürokratie, die jeden Antragsteller erwartet, geäußert. Die Leiterin der Kunstschule Wunstorf Ulrike Coldewey wurde hier sehr deutlich. Sie hatte kommunenübergreifend das Kunstprojekt „Straße der Kinderrechte“ mit Leader-Förderung umgesetzt. „Für Vereine mit geringem Etat ist eine Vorfinanzierung des Leader-Projekts kaum möglich. Wir mussten privat Material und Honorare auslegen“, berichtet sie. Andere Gruppen berichten von den Schwierigkeiten eine unumgängliche Co-Finanzierung zu organisieren.

Jugendgruppen können profitieren

Maren Krämer, Leader-Koordinatorin des Beraterbüros Sweco, sieht auch an anderer Stelle Optimierungsbedarf. So sei etwa der Altersdurchschnitt der Projektsteller auffällig hoch. „Für eine künftige Förderperiode wünschen wir uns mehr junge Projekte“, sagt sie. Kitas oder die Jugend- und Kindergruppen der Vereine und Kirchen könnten profitieren.

Die nächste Leader-Förderperiode beginnt 2021. Die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel ist noch nicht bekannt. Sie hängt möglicherweise auch von dem Ausgang des Brexits ab. In einem engagierten Plädoyer für die europäische Gemeinschaft warb der Referatsleiter im niedersächsischen Ministerium für Europangelegenheiten Jens Mennecke deshalb für die Staatengemeinschaft. „Der Brexit hat eine Menge mit Leader zu tun. Wo sich Menschen abgehängt fühlen, sind die europafeindlichen Tendenzen stark. Leader bringt die EU zu den Menschen und beteiligt sie“, sagt Mennecke.

Ansprechpartner für die Leader-Region ist in Neustadt das Büro des Bürgermeisters Uwe Sternbeck, Telefon (05032) 84400.

