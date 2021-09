Schnittige offene Wagen und elegante Oldtimer machen sich am Sonntag, 19. September, auf den Weg gen Bad Rehburg. Um 11 Uhr werden sie im Kulturzentrum Romantik erwartet. „Oben ohne“ ist das Motto, Historisches im Park aber auch gerne gesehen.

Roadster- und Oldtimertreffen in der Romantik Bad Rehburg

