Vesbeck

Bei einer Fahrt mit seinem Trike, einen dreirädrigen Motorrad, ist ein 59-jähriger Mann aus der Wedemark am Sonntagnachmittag an der Fleutjenburg in Vesbeck von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei verletzte er sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Neustadt eingeli...