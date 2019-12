Neustadt/Wunstorf

Der Arbeitskreis der Träger sozialer Arbeit in Neustadt macht sich nach einem Treffen in der vergangenen Woche dafür stark, dass die Strukturen der beruflichen Bildung mit dem Aus für die Volkshochschule Hannover-Land nicht zerschlagen werden. In einem Schreiben wendet sich der Arbeitskreis jetzt an die Neustädter Ratsfraktionen und an die Regionspolitiker Ute Lamla (Grüne), Christina Schlicker ( SPD) und Stefan Porscha ( CDU). Besonders stoßen sich die Mitglieder an einer Regelung im Vertrag, nach der bestehende Maßnahmen der beruflichen Bildung nicht mehr angeboten beziehungsweise nicht mehr verlängert werden sollen.

Arbeitsgelegenheiten: Verlängerung im Blick

Das Aus für die berufliche Bildung ist auf März 2022 datiert – dann läuft die letzte Maßnahme aus. Die sogenannten Arbeitsgelegenheiten (AGH) sollen nach Forderung des Arbeitskreises zumindest bis dahin weiter laufen – laut Vertragstext würden sie bereits im Juni 2020 enden. Das AGH-Programm beschäftigt Langzeitarbeitslose und Menschen, die wegen Krankheit oder anderen sozialen Schwierigkeiten nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt vermittelbar sind. Es sei als Brücke in den Arbeitsmarkt alternativlos, finden die Arbeitskreis-Mitglieder.

Jobcenter : Kontinuität ist wichtig

Das sieht auch Carolin Brückner so, Teamleiterin Markt und Integration beim Jobcenter Neustadt, das die Langzeitarbeitslosen betreut und die verschiedenen Fortbildungs- und Eingliederungsmaßnahmen in Auftrag gibt. „Auch eine Lücke von einem Jahr wäre für uns nicht denkbar“, sagt sie. Kontinuität sei ein wichtiger Faktor, wenn es darum gehe, dass Menschen sich Tagesstrukturen aufbauen und nach langer Arbeitslosigkeit wieder Fuß fassen. „Wir arbeiten da ein wenig in der Schwebe, haben aber eine gute Vertrauensbasis mit den Verhandlungspartnern“, sagt Brückner.

Arbeitskreis fordert Verlängerung bis März 2022

Auch für die Einsatzorte wäre eine solche Pause nicht sinnvoll, finden die Unterzeichner. Sie fordern die Fortführung der aktuell laufenden AGH-Maßnahmen bis März 2022 bei der VHS, und zwar für alle 25 Teilnehmer in Wunstorf und alle 32 Teilnehmer in Neustadt. Eine Unterbrechung würde das finanzielle Defizit unnötig vergrößern – dann liefe der Betrieb weiter, ohne dass Einnahmen fließen. Die Einnahmen aus den AGH-Maßnahmen aus der Refinanzierung des Jobcenters und den Verkaufseinnahmen aus dem Möbellager liegen immerhin bei 237.000 Euro im Jahr.

Zum Möbellager gehört auch ein Fuhrpark für die zahlreichen Lieferfahrten Quelle: Kathrin Götze

Soziale Institutionen müssen sich neu orientieren

Die sozialen Institutionen, in denen die Teilnehmer arbeiten, bräuchten eine Übergangsphase, um sich neu zu sortieren und alternative Möglichkeiten zu regeln, heißt es weiter. In Neustadt ist neben dem Möbellager (19 Teilnehmer) auch die DRK-Kleiderkammer (2) betroffen, außerdem der Förderverein der KGS Neustadt (3) mit seiner Caféteria. Acht Teilnehmer bearbeiten darüber hinaus Grün- und Holzprojekte für die Region Hannover und das Klinikum. In Wunstorf arbeiten fünf Teilnehmer im Kinder- und Jugendzentrum der Bau-Hof, weitere fünf im sozialen Kleiderladen, neun bei der Tafel, drei beim Projekt Gesunde Ernährung der St.-Bonifatius-Kita sowie drei weitere im Dienstleistungszentrum, das diverse soziale Einrichtungen mit kleinen Arbeiten unterstützt, vor allem die Stadtjugendpflege und Kindergärten.

Rat gibt Votum im Januar oder Februar ab

CDU, UWG und Grüne/Linke im Neustädter Rat haben schon angekündigt, sich für eine Verlängerung der Maßnahmen einsetzen zu wollen. SPD-Regionspolitikerin Christina Schlicker hat bei der Regionsverwaltung für sinnvolle Übergangslösungen geworben und positive Rückmeldung bekommen, wie sie berichtet. Die SPD-Ratsfraktion wolle noch abstimmen, wie sie mit dem Thema umgehen wolle – es wird voraussichtlich im Januar oder Februar im Neustädter Rat besprochen.

