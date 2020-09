Neustadt/Wunstorf

Die Kirchenkrümel haben sich zum ersten Mal seit dem Lockdown wieder getroffen und auch weitere Angebote für Familien können bei der Diakonie in Neustadt und Wunstorf jetzt wieder genutzt werden – oder bald. „Jetzt ist es wichtig, den Familien mitzuteilen, dass unser ehrenamtliches Team wieder für sie da ist“, sagt Koordinatorin Janet Breier.

Sie hat Angebote für Schwangere, für Eltern und für Familien mit Kindern bis zum Kindergartenalter aufgebaut – ein bunter Mix für viele Bedürfnisse. Mit Ausnahme der Beratung durch die Hauptamtliche, musste in den vergangenen Monaten nahezu alle Aktivitäten ruhen. Das ändert sich jetzt.

Die Kirchenkrümel, Eltern mit Kindern bis zu 18 Monaten, sind ein erstes Mal wieder ins Haus der Kirche in Neustadt gekommen. Vom Mama-Café bis zum „Klönsnack für Lütte“ stehen die weiteren stationären Treffen in den Startlöchern und sollen ab Mitte November wieder öffnen. „Unser ehrenamtliches Team für aufsuchende Hilfen kann aber ab sofort angefordert werden“, sagt Breiter.

14 Ehrenamtliche warten darauf, dass sich Familien mit Fragen und Anliegen an sie wenden. „Das kann ein Gespräch sein, in dem Beratungsangebote vermittelt werden, die Begleitung zu einer Behörde oder auch die Betreuung eines Kindes, wenn Mama oder Papa einen Arzttermin haben“, sagt Breiter.

In den Kreis der Ehrenamtlichen will demnächst Puvinder Kaur einsteigen. Die Neustädterin hatte eigentlich nur nach einem guten Zweck gesucht, dem sie eine Geldspende zukommen lassen kann. Sie hat sich für die Familienangebote der Diakonie entschieden und dem Förderkreis 500 Euro überreicht. Somit überraschte sie Breier doppelt. Denn neben der Spende will sich Kaur auch engagieren.

Diakonie sucht Ehrenamtliche

Interessierte, die ehrenamtlich dabei sein wollen, und Eltern, die sich für die aufsuchenden Hilfen des Diakonieverbandes im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf interessieren, können sich bei Janet Breier unter Telefon (05032) 9669958 oder per E-Mail an janet.breier@evlka.de melden.

Von Beate Ney-Janßen