Neustadt/Wunstorf

Die SPD-Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus tritt am 9. Oktober wieder zur Wahl an. Dafür haben ihr die Ortsverbände Neustadt und Wunstorf jetzt ein einstimmiges Votum per Briefwahl gegeben.

In einer digitalen Sitzung stellte sich die 40-jährige Neustädterin aus Niedernstöcken den Delegierten vor und erzählte von ihrer Arbeit in den vergangenen Jahren – bei der Wahl 2017 hatte sie das Direktmandat gewonnen. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius gab ihr dazu ein Grußwort mit. Osigus berichtete über ihr Wirken in den Bereichen Rechts- und Innenpolitik sowie über im Fraktionsvorstand der Landtagsfraktion.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen meiner Partei und den großen Rückhalt vor Ort. Hinter uns liegt engagierte Arbeit, die ich gerne für Neustadt und Wunstorf fortsetzen möchte – mit Augenmaß und ansprechbar“, versprach Osigus.