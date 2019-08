Steinhude

Für das Steinhuder Meer soll ein Generalplan entwickelt werden, der die unterschiedlichen Herausforderungen und Interessen möglichst weit überein bringen soll. Das hat die Umwelt- und Planungsdezernentin der Region, Christine Karasch am Montag bei einer Fahrt zum Wilhelmstein auf Einladung des Landtagsabgeordneten Sebastian Lechner ( CDU) berichtet. Zunächst will die Region mit der Domänenverwaltung beim Amt für regionale Landesentwicklung die groben Züge verabreden und dann im weiteren Prozess weitere Akteure am Meer mit ins Boot holen. „Es reicht nicht, nur die Deipen zu entschlammen, es geht um mehr“, sagte Karasch. Sie kündigte deshalb einen „ganzheitlichen Managementplan an.“

Lechner begrüßte das gemeinsame Vorgehen: „Wir brauchen einen ähnlichen umfassenden Plan wie am Dümmer.“ Zum Thema Schlamm sagte er, dass nach den Tiefenmessungen jetzt genaue Angaben dazu vorliegen, wie er im Meer verteilt ist. Für die Bildung des Schlamms sind die Phosphoreinträge ins Meer ein wichtiger Faktor. Deshalb sei wichtig, das das Oberflächenwasser aus den angrenzenden Kommunen immer weniger ins Meer geleitet wird. Auf der Nordseite ist schon ein neues Regenrückhaltebecken gebaut worden, auch für Großenheidorn gibt es jetzt noch Pläne, die bald umgesetzt werden sollten.

NSG : Lechner dankt für Kompromiss

Die Region ist dabei, das Naturschutzgebiet im Westen des Meeres neu zu fassen und dabei die gesperrte Wasserfläche deutlich näher am Wilhelmstein beginnen zu lassen, nämlich mit einem kleinsten Abstand von 860 Metern. Lechner dankte der Region, dass sie sich dabei auf einen Kompromiss gegenüber weitergehenden Forderungen eingelassen hat. Die Fischer werden innerhalb des Naturschutzgebiets nun auch weiterhin ihrem Gewerbe nachgehen können. Karasch wiederholte ihre Festlegung, dass für den Rest der Wasserfläche keine neuen Restriktionen kommen werden – es sei denn, jemand zwinge sie aus Gründen des Naturschutzes gerichtlich dazu.

Potenzial des Wilhelmsteins soll genutzt werden

Auf dem Wilhelmstein berichtete Karasch außerdem, dass auch zur Zukunftsfähigkeit des Wilhelmsteins Gespräche in einer Arbeitsgruppe unter anderem mit der Fürstlichen Hofkammer als Eigentümer geführt werden. Für den Herbst kündigte sie an, dass erste Ergebnisse von der Regionspolitik abgesegnet werden sollen. Der neue Inselwirt Peter Dombrowski betonte, dass er den eingeschlagenen Weg mit zahlreichen, bisher gut angenommen Veranstaltungen gern weitergehen möchte. „Wir haben hier Riesenpotenziale, die noch nicht gehoben sind“, betonte er. Willi Rehbock, Chef der Steinhuder Meer Tourismus GmbH, freut sich über das neue Leben auf der Insel. „Hier ist in den vergangenen zwei, drei Jahren viel liegen geblieben“, sagte er.

Von Sven Sokoll