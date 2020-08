Bokeloh

Die Region Hannover hat die Abholzung auf dem ehemaligen Nistac-Gelände in Bokeloh gestoppt. Die Behörde hat den begründeten Verdacht, dass diese Arbeiten in der Schonzeit für Tiere nicht legal sind und gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstoßen könnten.

Seit Ende vergangener Woche legen Arbeiter die verwilderten Grünflächen rund um die alte Nistac-Fabrik radikal frei. Anlieger, Grüne, Naturschutzbund und der Naturschutzbeauftragte hatten deshalb am Dienstag Alarm geschlagen und die Region Hannover informiert. Eine Mitarbeiterin der Unteren Naturschutzbehörde bei der Region besichtigte daraufhin das Gelände. Ihr Bericht steht noch aus.

Anzeige

Biologin untersucht Schaden

Die Biologin hat die undankbare Aufgabe, den Schaden zu dokumentieren und einzuschätzen. Sie kann sich dabei zumeist nur an den Stümpfen der abgeholzten Bäume und den radikal gekürzten Sträuchern orientieren. Viele der entfernten Gehölze waren gleich nach dem Schnitt in den Schredder gewandert und abgefahren worden. Ob hier bedrohte Tierarten gefährdet worden sind, dürfte sich kaum noch nachvollziehen lassen.

Weitere HAZ+ Artikel

Genehmigung fehlt

„Es übersteigt jedenfalls das Maß eines erlaubten Pflegeschnittes“, sagte Regionspressesprecher Klaus Abelmann am Mittwoch. In einer Presseinformation formulierte die Region den Vorfall noch zurückhaltend: Das Abholzen rund um die Fabrikhalle der ehemaligen Nistac hätte einer Ausnahmegenehmigung der Region bedurft. „Die Arbeiten sind mit der Unteren Naturschutzbehörde aber nicht abgestimmt. Sie sind in weiten Teilen offensichtlich nicht zulässig und wurden stillgelegt. Vermutlich liegt ein Verstoß gegen Paragraf 39 des Bundesnaturschutzgesetzes vor“, schreibt Abelmann.

Region hört Beteiligte an

Die Region versucht nun, Kontakt zum Eigentümer der Fläche herzustellen. Sie hat außerdem Informationen beim beauftragten Unternehmen für Landschaftsbau aus der Wedemark eingeholt. „Es folgt jetzt eine Anhörung aller Beteiligten, und wir warten auf den Bericht der Biologin“, sagt Abelmann. „Danach entscheiden wir, welche rechtlichen Schritte wir gehen. Sollten die Arbeiten nicht rechtmäßig sein, wird das Folgen haben.“

Die Region hält sich dabei an den Auftraggeber des Landschaftsbauunternehmens. Dass die beauftragte Firma selbst genau weiß, was sie in der Schonzeit tut, sei zu vermuten, sagte der Regionssprecher. Trotzdem sei der Auftraggeber in der Pflicht. Er hätte für diesen radikalen Eingriff eine Ausnahmegenehmigung beantragen und belegen müssen, dass die Arbeiten zu keiner anderen Zeit ausgeführt werden können. Die Region hätte Auflagen erlassen können, darunter eine artenschutzrechtliche Untersuchung.

Bürgermeister kündigt Anzeige an

Nach Auskunft der Polizei hat bisher niemand in Wunstorf Anzeige erstattet. Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt kündigte gestern aber eine Strafanzeige der Stadt gegen den Verantwortlichen an. „Es ist ein Unding, ein solches Vorhaben anzufangen, ohne mit uns darüber vorher zu reden“, sagte Eberhardt. Der Stadt obliegt die Bauaufsicht über das Gelände, die Region ist als Naturschutzbehörde mit im Boot.

Von Markus Holz