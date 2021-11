Wunstorf

Mit dem Bau der Nordumgehung werden sich die Verkehrsverhältnisse in Wunstorf deutlich ändern und verschieben. Nicht jeder ist glücklich mit der vorliegenden Planung, und an vielen Stellen ist für Kreuzungsbereiche viel zu beachten. Mit einem Kreisverkehr, insgesamt acht Brücken, drei Ampelkreuzungen und einem Trogbauwerk unter der Bahnlinie wird der neue 6,5 Kilometer lange Abschnitt in Wunstorfs bestehendes Verkehrsnetz hineingeflochten. Er soll nach der Fertigstellung um das Jahr 2030 rund 16.000 Fahrzeuge täglich aufnehmen und die Hauptortsdurchfahrten durch Wunstorf und Luthe spürbar entlasten. Wo Konflikte und Knackpunkte entstehen, verfolgen wir hier entlang der Bauabschnitte von Nordwesten nach Südosten.

Idyll am Waldrand: Altens Ruh

„Wenn unsere Zufahrt nur einen Tag gesperrt wird, rufe ich meinen Anwalt an“, sagt Konstantinos Ioannidis. Der Wirt im Waldgasthaus Altens Ruh am Rand des Hohen Holzes verfolgt die Planungen für die Umgehungsstraße seit einiger Zeit mit Argusaugen. Und mit gemischten Gefühlen.

Gastwirt Konstantinos Ioannidis verfolgt die Planungen für die Umgehungsstraße vor dem Waldgasthaus Altens Ruh genau. Quelle: Kathrin Götze

„Kann sein, dass es dann vorbei ist mit der Idylle hier“, sagt er. Die neue Straße verläuft dicht am Gasthaus – mit Amphibienteichen, einem Lärmschutzwall und einer Fledermausbrücke versuchen die Verantwortlichen, die Schäden an der Natur kleinzuhalten. „Wenn wir dann auch eine eigene Ausfahrt von der Umgehungsstraße bekommen, kann es auch sein, dass wir sogar davon profitieren“, sagt Ioannidis, der lieber optimistisch bleiben will. Nahe am beliebten Waldspielplatz gegenüber vom Ausflugsrestaurant soll ein Kreisverkehr entstehen, der die künftige Bundesstraße 442, vom Obi-Baumarkt kommend, mit der Ortsumgehung verbinden soll.

Bundesstraße zum Kreisverkehr: Am Hohen Holz

Dort setzt auch der erste Bauabschnitt zur Ortsumgehung an, der von der Hagenburger bis zur Klein Heidorner Straße reicht. Die Umgehungsstraße wird in einem Bogen vor dem Waldrand des Hohen Holzes entlang bis zu dem Kreisverkehr geführt, dann geradeaus weiter, quer durch das Ackerland. Die kleine Zubringerstraße Am Hohen Holz, die unter anderem zu Obi- und Gartenmarkt führt, wird dann auf Bundesstraßenniveau ausgebaut – zweispurig mit breiten Rad- und Gehwegen – und geradeaus bis zum neuen Kreisverkehr weitergeführt.

Nahe der Waldgaststätte Altens Ruh soll ein Kreisverkehr entstehen, von Süden her wird die Straße am Hohen Holz als Teil der Bundesstraße 442 ausgebaut. Quelle: GLL/LGN, Screenshot: Götze

Erste sichtbare Baumaßnahme – nach den begonnenen Arbeiten an einem Amphibienteich, der als Kulisse für den Spatenstich diente – wird eine Schrankenanlage am Gleis der Osthannoverschen Eisenbahn (OHE) an diesem neuen Bundesstraßenabschnitt, die im nächsten Jahr entstehen soll. Diese wird schon auf die Dimension der künftigen Bundesstraße angepasst, auch wenn der Ausbau dort noch länger dauern kann, wie Wunstorfs Stadtbaurat Alexander Wollny erläutert.

Ampelkreuzung an der Klein Heidorner Straße

Ganz ohne Ampeln kommt die Umgehungsstraße nicht aus: An der Klein Heidorner Straße (K301) ist die erste von drei Ampelkreuzungen geplant. In Sichtweite kreuzt der Radweg Richtung Klein Heidorn und Großenheidorn in Verlängerung der Fahrradstraße Nordrehr die Strecke. Diesen will die Stadt als wichtige Verbindungsachse erhalten. Er soll über eine Brücke geführt werden. Diese baut aber nicht der Bund, sondern die Stadt. Um den Betrieb nicht zu stören, werde die Brücke leicht verschwenkt neben dem Radweg gebaut, sagt Wollny. „Es dauert ja doch einige Zeit, bis so ein Bauwerk fertig ist.“

Für den Radweg Nordrehr Richtung Klein Heidorn will die Stadt selbst eine Brücke bauen. Quelle: Kathrin Götze

Für die Neustädter Straße (noch B442), bisher die Verbindung zum Tierheim, ist keine Kreuzung vorgesehen, wie Wollny weiter erläutert. Sie wird an der Umgehungsstraße enden, möglicherweise werden noch Wirtschaftswege dort angelegt, um einzelne Verbindungen zu ermöglichen.

Trogbau zwischen Wunstorf, Blumenau und Liethe

Auf der Strecke zwischen Wunstorf, Blumenau und Liethe, dem zweiten Bauabschnitt, ist ein Trogbauwerk geplant, das die Umgehungsstraße unter der Bahnstrecke hindurchführt. Dort wird die Straße 14,50 Meter breit sein, Rampen und Tunnel erstrecken sich über 280 Meter, um die lichte Durchfahrtshöhe von 4,70 Metern zu ermöglichen. Platz für einen Radweg ist an dieser Stelle nicht vorgesehen. Fußgänger, Radfahrer und landwirtschaftliche Fahrzeuge werden später eine Brücke über die Bahn nutzen, die nahe dem bisherigen Bahnübergang Frachtweg entstehen soll. „Diese Planung ist zeitlich anspruchsvoll, weil dafür Sperrpausen bei der Bahn notwendig sind“, sagt Wollny. Stundenweise fahren dann keine Züge über die Strecke – das erfordert großen Organisationsaufwand bei der Bahn.

Eine Trogstrecke unterquert die Bahn südlich des Übergangs am Frachtweg, die Kreuzung mit der Leinechaussee wird mit Ampeln geregelt. Quelle: GLL/LGN, Screenshot: Götze

Der Bau der Trogstrecke ist damit für 2024/2025 festgelegt – parallel zum Bau der Brücke über das Bahngleis in Poggenhagen, der die gleiche Sperrpause nutzen wird. Die Brücke am Frachtweg werde erst in einer nächsten Sperrpause montiert werden können, sagt Wollny, sie wäre dann voraussichtlich erst 2028 fertig. Die Zufahrt dort wird südlich des bisherigen Bahnübergangs verlaufen. „Diese Querung hat nicht direkt etwas mit der Umgehungsstraße zu tun“, sagt Wollny, „die Bahn will aber ihre ebenerdigen Übergänge abbauen, weil der Takt auf dieser Strecke verdichtet wird – sonst wären die Schranken fast nur noch geschlossen.“

Durchs Bioland bei Blumenau

Biolandwirt Rudolf Speckhan büßt vier Hektar Land bei Blumenau ein, auf dem er unter anderem Blühflächen für den Artenschutz anlegt. Die angebotenen Ersatzflächen passen nicht in sein Konzept. Seine Klage liegt nun beim Bundesverfassungsgericht. Quelle: Kathrin Götze

Über die Westaue führt dann eine Brücke nach Blumenau. Dort quert die Straße die Gemüsefelder von Biolandwirt Rudolf Speckhan. Der hat bereits einige Klagen gegen das Projekt verloren, will auch noch vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Ganz viele Chancen rechnet er sich dabei allerdings nicht aus. „Die Gerichte entscheiden doch meist im Sinne der Behörden“, sagt er achselzuckend. Vier Hektar seines Landes werde er wohl an die Straße verlieren.

Ersatzgrundstücke passen nicht recht in sein Konzept, wie er sagt. „Ich wollte ja kurze Wege, deshalb habe ich die Flächen direkt am Hof zusammengekauft.“ Sein Ruin werde das nicht sein, aber etliche Naturschutzprojekte, die er auf seinem Land betreibt, werden wohl empfindlich gestört. Der Wirtschaftsweg an der Maschstraße, der seine Flächen erschließt, wird ebenfalls mit einer Brücke über die Umgehungsstraße versehen – wo sonst noch solche kleineren Brücken entstehen, werde sich mit der parallel laufenden Flurbereinigung ergeben, sagt Stadtbaurat Wollny.

Aus der Kurve am Ortseingang Richtung Luthe wird eine Einmündung mit Hochstraße und Ampel. Die Umgehungsstraße setzt hier an und verläuft Richtung Norden weiter. Quelle: Kathrin Götze

Auch die Manhorner Straße zwischen Blumenau und Luthe wird auf einer Brücke die Ortsumgehung queren, auch sie leicht verschwenkt, damit der Verkehr weiterlaufen kann. Der Anschluss im Südosten passiert dann auf dem kurzen Stück der Hauptstraße, zwischen Wunstorf und Luthe. Die direkte Verbindung der Ortschaften wird ebenfalls auf eine Brücke gelegt, die Zufahrt zur Umgehungsstraße dann von dort mit Ampeln geregelt.

An der Hauptstraße zwischen Wunstorf und Luthe entsteht eine Anschlussstelle mit Brücke und Ampeln. Quelle: GLL/LGN, Screenshot: Götze

Späte Meldung: BUND hat 37 Rebhühner gezählt

Frank Hessing vom BUND Wunstorf hat Rebhühner gezählt. Quelle: BUND Wunstorf/Sabine Littkemann

Zwei Jahre nach dem Planfeststellungsverfahren meldet sich nun noch der BUND Wunstorf zu Wort: „In den landwirtschaftlichen Flächen im Bereich der geplanten Trasse gibt es aktuell einen Brutbestand von mindestens 37 Rebhühnern, meldet Frank Hessing, Sprecher der BUND-Ortsgruppe Wunstorf. Seit vier Jahren arbeitet er daran, die Bodenbrüter in der Feldmark rund um Wunstorf zu kartieren. „Das macht man anders als bei anderen Vögeln, schon im Februar, März und jeweils abends“, erläutert Hessing.

Singvögel beispielsweise ließen sich besser ab April in den Morgenstunden beobachten. Möglicherweise habe das dazu geführt, dass bei einer Zählung während des Verfahrens nur ein einziges Rebhuhn festgestellt worden sei. Nun ist der Planfeststellungbeschluss erfolgt. Rechtlich sei wohl nichts mehr zu machen, sagt Hessing. Er hoffe aber, dass trotzdem noch alternative Lebensräume angeboten werden können.

Von Kathrin Götze