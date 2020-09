Wunstorf

Wie können die Ingenieure Fledermäusen dabei helfen, auch nach dem Bau der Nordumgehung zwischen dem Wald Hohes Holz und dem nahen Baggersee zu pendeln? Einen Versuch dazu, der im August in der Nähe der Gaststätte Altens Ruh begonnen hat, haben die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und ein beauftragtes Büro noch nicht vollständig ausgewertet.

Zunächst sollten die Tiere sich an einem Netz orientieren, das zwischen den Baumkronen gespannt wurde. In einer weiteren Stufe wurde noch eine Bauzaun errichtet, der die Fledermäuse in die Luft lenken sollte. „Auf den ersten Blick gab es noch keine eindeutigen Ergebnisse, ob die Tiere eine der Varianten angenommen haben“, sagte Alexander Bosse vom Nienburger Geschäftsbereich der Behörde. Derzeit werten die Experten aber noch die Aufnahmen einer Wärmebildkamera aus, und wollen ihren Bericht dann in Kürze vorlegen.

Teure Brücke wird sonst notwendig

„Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass wir den Aufbau noch einmal verändern müssen, wäre dafür dann ein weiterer Versuch notwendig“, sagte Bosse. Wenn alles nicht funktioniert, müsste an der Stelle eine Grünbrücke entstehen, die deutlich teurer würde. Im Planfeststellungsbeschluss für den neuen Verlauf der Bundesstraße 441 hatten die Planer aber die Auflage bekommen, dass sie günstigere Alternativen nur nutzen dürfen, wenn sie auch funktionieren.

Vergleichbare Unwägbarkeiten beim Artenschutz haben die Planer sonst entlang der Nordumgehung nicht. „Wir können sonst einfach abarbeiten, was alles an Projekten für die Landschaftspflege beschlossen worden ist“, sagte Bosse.

Von Sven Sokoll