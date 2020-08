Wunstorf

Wie lassen sich Fledermäuse so lenken, dass sie auf der Nordumgehung Wunstorf später nicht gegen Autos fliegen? Das wird die Landesbehörde für Straßenbau im August in Wunstorf testen. Am Hohen Holz wird eine Versuchsstrecke aufgebaut.

Der Versuchsaufbau nennt sich Überflughilfe für Fledermäuse. Die Vorarbeiten beginnen am Montag, 3. August. Mitarbeiter eines Ingenieurbüros errichten die Hilfe ab Dienstag, 11. August, etwa zwischen den Tennisplätzen und der Waldgaststätte Altens Ruh. Sie werden das Verhalten der Fledermäuse über einen Monat beobachten.

Anzeige

Fledermäuse orientieren sich in ihrem Flugverhalten an Baumkronen, schreibt die Landesbehörde. Wenn größere Lücken zwischen den Bäumen bestehen, fliegen sie aus der Höhe der Baumkronen hinunter und dicht über den Boden bevor sie beim Erreichen der nächsten Bäume wieder aufsteigen. Das bringt die Tiere auf der Nordumgehung in Lebensgefahr. Die Hilfe besteht nach Informationen der Landesbehörde aus einem Netz zwischen zwei Bäumen. In der Theorie werden die Tiere das Netz als Barriere wahrnehmen und auf Flughöhe bleiben. Falls das in der Praxis nicht funktioniert, soll der Versuch erweitert werden. Die Nordumgehung kann nur genehmigt werden, wenn der Schutz der Fledermausreviere gesichert werden kann.

Von Anke Lütjens