Wunstorf

Die regelmäßigen Öffnungen der Stadtkirche haben sich in den Augen der Initiatoren zu einem Erfolgsprojekt entwickelt. Nun wollen die Helfer darauf aufbauen und planen weitere Veranstaltungen.

Nachdem die Kirchen wegen des ersten Lockdowns geschlossen bleiben mussten, hat die Stiftsgemeinde mit ihren Partnern im Verbund Wunstorf-Bokeloh erkannt, dass die Menschen Möglichkeiten brauchten, sich zu begegnen. Da die Stiftskirche derzeit saniert wird, nutzten sie dafür die zentrale Stadtkirche, die sie nun immer dienstags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 17 Uhr sowie freitags von 10 bis 11.30 Uhr offenhalten.

Anzeige

„Seit Mai hatten wir 1200 Besucher, das hatten wir vorher so nicht eingeschätzt“, sagte Diakonin Karola Königstein. Auch viele junge Menschen kommen zum Teil regelmäßig, um innezuhalten oder zu beten. Das Kirchenteam begrüßt aber auch häufiger Touristen in der Kirche. Oft entwickeln sich auch längere Gespräche.

15-Minuten-Andachten als Mitmachprojekt

Wenn die Corona-Pandemie nicht noch dazwischenkommt, soll am 2. Dezember eine Reihe von wöchentlichen 15-Minuten-Andachten mittwochs ab 16 Uhr beginnen, im Dezember nur in den ersten drei Wochen. Wunstorfer mit besonderen Interessen und Talenten sollen sie im Mittelteil mitgestalten. Initiatorin Anja Emmanoulidis hat sich dafür wechselnde Schwerpunkte vorgenommen. „Einmal im Monat möchte ich mit den Besuchern an Bibeltexten arbeiten. Kinder könnten dazu Bilder malen oder Ältere auch ihre persönlichen Erfahrungen dazu berichten.

In zwei Wochen will sie Musik und Kunst in den Mittelpunkt stellen, wobei sie schon mit der Musikschule und dem Kunstverein kooperiert. „Ich möchte versuchen, Bilder auszuwählen, die uns in dieser Zeit Mut machen“, sagte der Kunstvereins-Geschäftsführer Ingolf Heinemann, der als Landschaftsfotograf tätig ist. Der vierte Termin eines Monats soll sich aus anderen Beiträgen gestalten, wofür Interessierte ihre Vorschläge an karola.koenigstein@evlka.de senden können.

Wunstorfer können Krippe ergänzen

Außerdem soll in der Stadtkirche in der Adventszeit eine Bürgerkrippe entstehen. Könige, Hirten, Engel, Maria, Josef und das Kind wollen die Helfer nach und nach in der Kirche postieren. Sie laden aber auch andere dazu ein, während der Öffnungszeiten ihre eigenen Figuren hinzustellen, die nicht größer als 20 Zentimeter und mit einem Namen gekennzeichnet sein sollen.

„Wer möchte, kann auf einer Karte schreiben, warum er sich mit dieser Figur auf den Weg nach Bethlehem machen möchte“, sagte Frauke Harland-Ahlborn. In einer Ausstellung soll dann jeder nachlesen können, was die Teilnehmer motiviert hat.

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll