Wunstorf

Brot, Brötchen und Berliner: Alle Bäckereien und Backshops im Wunstorfer Stadtgebiet sind Heiligabend und Silvester geöffnet – allerdings zu unterschiedlichen Zeiten. An den beiden Weihnachtsfeiertagen und Neujahr sind alle Geschäfte geschlossen.

Das Café Hanisch an der Südstraße ist an Heiligabend und Silvester von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Die Hanisch-Filialen bei Netto am Düendorfer Weg und bei Lidl an der Hagenburger Straße öffnen an diesen Tagen von 6 bis 13 Uhr. Die Bäckerei im Netto-Markt am Bordenauer Weg in Großenheidorn öffnet jeweils von 6.30 bis 13 Uhr. Wer Heiligabend und Silvester noch frische Backwaren benötigt, kann diese auch in der Filiale im Nahkauf in Luthe an der Adolf-Oesterheld-Straße kaufen. Geöffnet ist jeweils von 7 bis 14 Uhr. An den Feiertagen sind die Geschäfte von Bäcker Hanisch geschlossen. Einzig die Genussmanufaktur am Kreisel an der Emmanuel-Grund-Straße ist am zweiten Weihnachtsfeiertag von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Heiligabend und Silvester sind Café und Bäckerei von 6 bis 13 Uhr geöffnet. Am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt das Geschäft geschlossen.

Die Genussmanufaktur Hanisch am Kreisel ist am zweiten Weihnachtsfeiertag geöffnet. Quelle: Anke Lütjens

An den Feiertagen bleiben Geschäfte zu

Die Bäckerei Pesalla in Steinhude, Bleichenstraße 2, öffnet Heiligabend und Silvester jeweils von 6 bis 12 Uhr, an den Feiertagen bleibt das Geschäft zu. Das Café und die Bäckerei Vatter an der Kolenfelder Straße 53 sind Heiligabend von 6 bis 12 Uhr sowie am letzten Tag des Jahres von 6.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. Die Filiale im Combi-Markt an der Leinenweberstraße 14 in Steinhude ist jeweils von 6.30 bis 14 Uhr für ihre Kunden da. Beide Geschäfte bleiben an den Feiertagen sowie am Sonnabend, 1. Januar, geschlossen.

Bäckerei Kuckuck in Kolenfeld öffnet schon früh

Die Bäckerei Kuckuck der Familie Munk am Hessischen Damm 5 in Kolenfeld öffnet Heiligabend und Silvester bereits um 5.30 Uhr und schließt um 13 Uhr. An den Feiertagen bleibt das Geschäft zu. Das gilt auch für die Bäckerei Bertermann im Rewe-Markt, Industriestraße 3–5 in Wunstorf. Das Geschäft ist Heiligabend und Silvester von 6 bis 13 Uhr geöffnet.

Brotkorb macht ein paar Tage Pause

Gleiches gilt auch für die Filiale der Bäckerei Langrehr an der Hauptstraße 32 in Luthe. „Bislang wissen wir vom Chef nur, dass wir Heiligabend von 6 bis 13 Uhr öffnen und an den Feiertagen geschlossen haben“, sagt eine Mitarbeiterin. Sie gehe aber davon aus, dass Silvester ebenfalls von 6 bis 13 Uhr geöffnet ist. Der Brotkorb, die Bäckerei der Familie Kowakowski, in Steinhude an der Leinenweberstraße 17 und an der Schaumburger Straße in Bokeloh öffnet jeweils von 6 bis 12 Uhr. An den Feiertagen sowie von Sonnabend, 1. Januar, bis einschließlich Dienstag, 4. Januar, bleiben beide Geschäfte geschlossen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Öffnungszeiten bei Schäfers können variieren

Die Edeka Minden-Hannover teilt mit, dass alle Schäfers-Standorte am Freitag, 24. Dezember, und Freitag, 31. Dezember, geöffnet haben. In Wunstorf sind das die Backshops an der Langen Straße 42 und im Edeka-Markt Kopper in Kolenfeld, Mühlenweg 8. „Die individuellen Öffnungszeiten können je nach Standort variieren. Diese kann jeder selbstständige Kaufmann für sich festlegen“, schreibt Pressesprecherin Amelie Weber. Geöffnet haben die Standorte aber in der Regel bis 12 Uhr am 24. Dezember und bis 13 Uhr am 31. Dezember. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar haben die Schäfers-Standorte geschlossen.

Die Bäckerei im Marktkauf an der Hagenburger Straße ist Heiligabend von 8 bis 13 Uhr und Silvester von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Im Edeka-Markt Kappe an der Hindenburgstraße sind Kunden jeweils von 6.15 bis 14 Uhr willkommen.

Von Anke Lütjens