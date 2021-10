Mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften war die Ortsfeuerwehr Wunstorf am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr im Einsatz, um ein Feuer in einer Werkstattgarage an einem Wohnhaus an der Straße In der Kleinen Südheide zu löschen. Alle Bewohner blieben unverletzt.