Ortsfeuerwehr Wunstorf rettet Fische im Rückhaltebecken Blumenau

Blumenau

Die Ortsfeuerwehr Wunstorf wurde am Sonnabendvormittag zu einem Einsatz am Blumenauer Kirchweg alarmiert. Im dortigen Regenrückhaltebecken drohten Fische zu verenden. Sie trieben teils an der Oberfläche, andere japsten nach Luft. Eine Anwohnerin war darauf aufmerksam geworden. „Ich war gegen halb sieben mit dem Hund Gassi und habe dann das Tierdrama entdeckt“, sagte sie.

Dann habe sie sich entschlossen, die Feuerwehr zu rufen. Diese schloss Schläuche an einen Hydranten an und pumpte eine Stunde lang mit Strahlrohren Frischwasser in das Regenrückhaltebecken, um für mehr Sauerstoff in dem stehenden Gewässer zu sorgen. „Wir hoffen, dass mit Starkregen bei einem Gewitter noch mehr Sauerstoff zugeführt wird“, sagte Feuerwehrsprecher Marvin Nowak. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und sechs Aktiven im Einsatz.

Von Anke Lütjens