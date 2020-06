Wunstorf

Weil sich die Lage in der Corona-Pandemie weiter verbessert, kann die Ortsgruppe des Technischen Hilfswerks Wunstorf ( THW) ihre praktischen Dienste in der Unterkunft an der Bahnhofstraße wieder aufnehmen. Die theoretischen Inhalte und Besprechungen laufen weiterhin virtuell ab. „Die Ausbildungsdienste der aktiven Einsatzkräfte finden wieder physisch vor Ort statt“, sagt Sprecher Cedrik Schlag.

Helfer müssen einsatzbereit bleiben

Dabei werden Hygieneregeln wie beispielsweise Abstand sowie Mund-Nasen-Schutz eingehalten. Die Gruppen des Technischen Zuges absolvieren ihre Dienste wöchentlich an unterschiedlichen Wochentagen. Wenn es thematisch passt, werden die Dienste darüber hinaus für die anderen THW-Helfer online übertragen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die ehrenamtlichen Katastrophenschützer weiter informiert und einsatzbereit bleiben.

Die Helfer in der Grundausbildung hoffen, noch in diesem Jahr ihre Prüfung ablegen zu können, um danach in den aktiven Dienst aufgenommen zu werden. Die THW-Jugend wird zuhause mit virtuellen Aufgaben begleitet.

Von Anke Lütjens