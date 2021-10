Wunstorf

„Gestern – heute – morgen“: Unter diesem Motto stand die 38. Ortspreisverleihung am Freitagabend in der Aula der Otto-Hahn-Schule. Der Ortsrat Wunstorf zeichnet Bürgerinnen und Bürger aus, die sich in besonderer Weise um die Ortschaft verdient gemacht hat. Zum 1150-jährigen Bestehen des Stifts wählte er gleich drei Preisträger aus. Und das Interesse war groß. Erstmals hatten sich 150 Gäste für die Veranstaltung angemeldet, teilte Ortsbürgermeister Thomas Silbermann vor der Verleihung mit.

Stadtführer erzählen auch Alteingesessenen Neues über Wunstorf

Für die Kategorie „gestern“ stehen die sechs Stadtführerinnen und Stadtführer. Sie zeigen Einheimischen und Gästen, von jung bis alt, interessante Orte und erzählen Wissenswertes. „Ich habe schon viele Stadtführungen mitgemacht. Ich habe jedes Mal etwas Neues dazugelernt“, berichtet Silbermann.

„Ich wundere mich immer, wie viele Neuigkeiten wir selbst Alteingesessenen noch zeigen können“, sagt Stadtführer Norbert Tornow. Die Auszeichnung sei eine Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit, die er gemeinsam mit Roswitha Kranz, Gertrud Kahlert, Irmina Osburg, Irmlind Pierau und Ulrich Greiner leistet. „Es macht uns einfach Spaß, Geschichte und den Reiz der Stadt zu vermitteln. “ Seine Spezialgebiete sind die Wunstorfer Schulgeschichte sowie die Sigwardskirche. Sein Lieblingsplatz befindet sich auf dem Abteihügel. Mit Blick auf die Altstadt verweilt er dort gerne auf einer Bank.

Wunstorfs Gästeführerinnen und -führer erzählen Wissenswertes über die Geschichte der Stadt und zeigen sehenswerte Orte. Quelle: privat

Fahrradtüftler hilft gerne Kindern

Für das „Heute“ steht Marcel Birth. „Ich bin sehr stolz, den Ortspreis schon zu bekommen, nachdem ich die Werkstatt gerade erst seit einem Jahr betreibe“, sagte er. Engagement für die Gemeinschaft liegt ihm im Blut, denn sein Vater Bernd Birth ist 2017 mit dem Ortspreis in Großenheidorn ausgezeichnet worden. Als Downhill-Biker hatte er sich eine Fahrradwerkstatt zunächst für eigene Zwecke gebaut. „Ich habe festgestellt, dass ich gern anderen Leuten helfe, vor allem Kindern“, sagte er zu seiner Motivation. Ein schöner Lohn ist für ihn die Freude der Menschen, die seine Werkstatt mit reparierten Fahrrädern verlassen.

Investor erhält vielfältige Unterstützung

Mut, viel Engagement und auch Risikobereitschaft bescheinigt der Ortsbürgermeister Investor Rainer de Groot. Mit der städtebaulichen Entwicklung passt er gut in die Kategorie „morgen“. „Die Stadt hat und wird sich verändern“, erläutert Silbermann.

„Ich bedanke mich für die Anerkennung“, sagt Rainer de Groot. Er ist sich sicher, dass ihm diese vor allem für sein Bauprojekt an der Mühlenaue zuteil wird. Er fühle sich geehrt, dass die Stadt mittlerweile bei schwierigen Vorhaben auf ihn zukomme. Dazu zählt er die Nordstraße sowie die Rekultivierung der Industriebrache Nado-Plast in Steinhude. Er gibt aber auch ein Lob zurück: „Ich erfahre hohe Verlässlichkeit aus der Politik.“ Zuspruch komme von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch konstruktive Kritik. Zudem unterstütze ihn die Verwaltung. „Man erfährt in Wunstorf schon eine Willkommenskultur“, sagt der Wedemärker Unternehmer.

