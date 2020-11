Steinhude

Rund um die Friedenseiche in Steinhude sollen Bauherren künftig ein abgestimmtes Regelwerk befolgen. Wegen mehrerer anstehender Projekte hat der Steinhuder Ortsrat sich einen Bebauungsplan gewünscht und das Verfahren nach der entsprechenden Vorarbeit der Verwaltung jetzt auch offiziell eingeleitet. Allerdings haben die Fraktionen noch Vorschläge gemacht, die Grenze zu verändern.

So wollte die SPD-geführte Mehrheitsgruppe auch die ersten beiden Häuser an der Graf-Wilhelm-Straße mit einbeziehen, weil auch das Doktorhus und der Schaumburger Hof das Ortsbild prägen. Christiane Schweer ( CDU) ergänzte: „Wir sollten auch die beiden Grundstücke am Achternümme mit dazu nehmen, die verkauft worden sind.“ Die Verwaltung soll das jetzt prüfen. Wenn der Bereich zu groß wird, könnte die Gefahr bestehen, dass die aufgestellten Regeln nicht überall gleichermaßen passen. Die Verwaltung wird den Bebauungsplan jetzt weiter erarbeiten.

Von Sven Sokoll