Eine rundum gelungene Ortspreisverleihung in Wunstorf: Der pandemiebedingte Wechsel von der Abtei in die Aula der Otto-Hahn-Schule beeinträchtigte keinesfalls die gute Stimmung. Im Gegenteil: Ein Auftritt der Big Band der Musikschule wäre in den Räumlichkeiten an der Wasserzucht gar nicht möglich gewesen.

Kräftiger Applaus für die Big Band der Musikschule Wunstorf

Nur so konnte sich die Klangfülle des Ensembles unter der Leitung von Hans Wendt entfalten. Für den Auftritt gab es reichlich Applaus. Das Publikum hatte am Freitagabend aber noch mehrfach Grund, kräftig in die Hände zu klatschten. Allen voran galt der Beifall den drei Preisträgern, den Stadtführerinnen und Stadtführern, dem Fahrradbastler Marcel Birth sowie dem Investor Rainer de Groot.

Die 38. Ortspreisverleihung in der Otto-Hahn-Schule stand ganz im Zeichen des 1150-jährigen Stiftsjubiläums. Der Ortsrat Wunstorf ehrte drei Preisträger in den Kategorien „gestern - heute – morgen".

Ortsbürgermeister verabschiedet Politiker

Ortsbürgermeister Thomas Silbermann nutzte die große Bühne, um im Namen des Ortsrates Wunstorf einige der Anwesenden zu verabschieden. Dazu gehörte die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Caren Marks (SPD). Sie sei immer für die Stadt dagewesen, lobte Silbermann. In ihrem Grußwort hatte sie zuvor betont: „Gefühlt ist mein dritter Wohnsitz in Wunstorf.“ Diese Ortspreisverleihung sei besonders für sie. „Das ist mein letzter offizieller Termin.“ Bei Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt ist es noch nicht ganz so weit. Er gibt seinen Abschied Ende des Monats. Silbermann dankte auch den ehemaligen Ortsratsmitgliedern Nicolai Balzer (CDU), Wolf-Rüdiger Leitner von den Grünen und der Kontaktbeamtin Marita Baciulis für ihr Engagement.

49 Jahre war Horst Koitka (SPD) in der Kommunalpolitik tätig, auch als Ortsbürgermeister Wunstorfs.

Stehende Ovationen gab es für Horst Koitka (SPD), der nach 49 Jahren in der Kommunalpolitik aufhört. Sichtlich gerührt nahm der Träger des Bundesverdienstkreuzes die Ehrung entgegen. „Dass du den Zylinder vor mir gezogen hast, freut mich besonders“, dankte er Thomas Silbermann. Er sei ein würdiger Nachfolger als Ortsbürgermeister.

Kunsthistoriker gibt Einblick in Veränderungen der Stiftskirche

Wie sich die Stiftskirche im Laufe der Jahrhunderte verändert hat, erläuterte Kunsthistoriker Jörg Richter von der Klosterkammer Hannover in einem kurzweiligen Vortrag. Dabei machte er deutlich, dass es bei Umgestaltungen immer eine Symbiose aus alten und modernen Elementen gegeben habe. Die Industrialisierung habe in Wunstorf zu einem Bevölkerungswachstum geführt. Dies ließ auch den Bedarf an Sitzplätzen auf 1009 ansteigen. Der Möbelbau erfolgte sozial abgestuft. Der prunkvollste Stuhl war für die Dechantin des Stifts reserviert.

Der Kunsthistoriker Jörg Richter hält einen kurzweiligen Vortrag darüber, wie die Stiftskirche mehrfach neu erfunden wurde. Quelle: Rita Nandy

Außergewöhnlich war der Entwurf des Hauptaltars aus dem Jahr 1857. Neben einem Reliquienschrein waren rechts und links auch die Namenspatronen der Kirche, Cosmas und Damian, zu sehen. Untypisch für eine evangelische Kirche, die keine Heiligenverehrung kennt. Zu Weihnachten soll die Stiftskirche im neuen Glanz erstrahlen. Richter hofft, dass Besucherinnen und Besucher nicht nur zu Gottesdiensten einkehren. Er wünscht sich eine offene Kirche.

