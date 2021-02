Wunstorf

Die Mitglieder des Ortsrats Wunstorf haben die Gestaltung des Anbaus an das Hölty-Gymnasium als gelungen gelobt. Die Verwaltung hat den Kommunalpolitikern die Pläne am Mittwoch in einer inoffiziellen Onlinesitzung vorgestellt. Die Fassade des Neubaus soll dem historischen Hauptgebäude ähneln. „Das wird gut aussehen“, sagte Ortsbürgermeister Thomas Silbermann (SPD) nach der Sitzung, die nicht öffentlich war.

Innovativ fanden die Mitglieder auch die geplante automatische Lüftungsanlage, die die Gefahr von Infektionen senken soll. Außerdem haben die Politiker diskutiert, dass der Bau neben dem C-Turm an der Ecke Oswald-Boelcke-/Gustav-Kohne-Straße 14 Parkplätze kosten wird. Mit einem möglichen Ersatz soll sich die Verwaltung noch einmal beschäftigen. „Außerdem haben wir auch über zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gesprochen“, berichtete Silbermann.

Mitglieder des Ortsrates Wunstorf lassen sich online zu anstehenden Projekten informieren. Quelle: privat

Mit dem Verlauf der Onlinesitzung war Silbermann zufrieden. Der Ortsrat war aber nicht ganz komplett, und formelle Abstimmungen waren in dem digitalen Format auch nicht möglich. Deswegen hofft der Ortsbürgermeister, dass der Ortsrat sich beim nächsten Mal wieder in Präsenz und mit Bürgern treffen kann.

Von Sven Sokoll