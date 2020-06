Ortsrat Wunstorf will coronageschädigte Vereine unterstützen

Wunstorf

Der Ortsrat Wunstorf will mit einem Teil seiner Mittel für dieses Jahr Vereinen in der Kernstadt helfen, die wegen der Corona-Krise finanzielle Schwierigkeiten bekommen haben. Vielfach fehlt Geld, weil Vereine keine Kurse anbieten konnten, ihre Räume nicht vermieten durften oder keine Auftritte hatten. Um ihnen unter die Arme zu greifen, hat der Ortsrat einen Etat von 10.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Ortsrat entscheidet individuell

„Wir haben schon von mehreren Vereinen gehört, die Probleme bekommen haben“, erläuterte Ortsbürgermeister Thomas Silbermann die Motivation. Der Ortsrat will dann individuell entscheiden, mit welcher Summe er in der Lage unterstützen will. Vereine, die diese Hilfe gern in Anspruch nehmen wollen, müssen bis zum 31. August einen begründeten Antrag bei der Stadtverwaltung oder direkt beim Ortsrat einreichen.

Von Sven Sokoll