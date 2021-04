Steinhude

Eine echte Bewährungsprobe müssen die österlichen Sperrungen in Steinhude erst noch bestehen: Bei Temperaturen um 10 Grad und kräftigem Wind blieb es im Ort an Karfreitag ruhig, nur sporadisch wagten sich Menschen auf die Promenade. Immerhin: Die Gastronomen konnten in der neu gebauten Zeile am Ratskellergelände gelegentlich schon etwas zum Mitnehmen verkaufen.

Nachdem es in Steinhude bei sonnigem Wetter in der ersten Wochenhälfte teils sehr voll gewesen war, führten die Pläne der Stadt Wunstorf und des Polizeikommissariats für die Ostertage nun zum gewünschten Ergebnis: Die Großparkplätze waren am Freitag fast leer. An der Badeinsel etwa standen lediglich drei Autos und ein Wohnmobil. Regelmäßig drehten Spaziergänger um, wenn sie sahen, dass das Tor geschlossen war.

FDP-Politiker kritisieren Stadt und Polizei

Die FDP-Stadtratskandidaten Jelger Tosch und Kerstin Obladen hatten die Entscheidung von Stadt und Polizei für überzogen erachtet. Sie kritisierten, dass sie die Anwohner dafür bestraft, dass sie in einem Naherholungsgebiet leben.

Von Sven Sokoll