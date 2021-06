Der Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt (CDU) hat die Otto-Hahn-Schule in Wunstorf besucht. Der Bund will neue Sporthallen im Barne-Schulzentrum fördern. Schulleiterin Helga Radtke hat auch den Wunsch geäußert, dass die Schüler kostenlos in der Mensa essen können.