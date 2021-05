Wunstorf

Bedingt durch das Coronavirus erfolgt das Anmeldeverfahren für die Schülerinnen und Schüler der künftigen fünften Klassen der Otto-Hahn-Schule in Wunstorf erneut kontaktlos. Bis Mittwoch, 12. Mai, können Eltern der Viertklässler aus Hagenburg und Wunstorf die Anmeldungen über ein Onlineformular auf der Homepage vornehmen.

Bei Fragen können sich Eltern an die Schulleitung wenden. Per E-Mail an schulverwaltung@ohs-hrs-wunstorf.de oder unter der Telefonnummer (05031) 95690 ist das Team der Otto-Hahn-Schule täglich von 8 bis 12 Uhr zu erreichen.

Von Anke Lütjens