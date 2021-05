Parkplätze in Steinhude sind voll – Polizei rät von Besuch ab

Hannover

Die Polizei Hannover hat am Sonntagnachmittag Touristen davon abgeraten, sich noch in Richtung Steinhude auf den Weg zu machen. Die Aufnahmekapazität der Ortschaft sei erreicht, die Parkplätze seien überfüllt, teilte die Behörde am Sonntagnachmittag mit.

Steinhude: Polizei kontrolliert Corona-Regeln

Das überraschend gute Wetter hat am Pfingstsonntag offenbar zahlreiche Besucher in die bei Touristen beliebte Ortschaft am Steinhuder Meer gelockt. Die Polizei überwachte vor Ort die geltenden Hygieneregeln der Corona-Verordnung, da wegen des Besucherandrangs die Einhaltung der Abstandsregeln offenbar nicht überall mehr möglich ist. Verstöße gegen die Corona-Regeln hat die Behörde bislang aber nicht gemeldet.

Die Maskenpflicht auf der Promenade ist seit wenigen Tagen grundsätzlich aufgehoben. Allerdings ist es vorgeschrieben, an hoch frequentierten Orten einen Mund-Nase-Schutz zu tragen – insbesondere wenn der Abstand von 1,50 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.

Cafébetreiber und Gastronomen, die ihre Terrassen geöffnet haben, müssen zudem von ihren Gästen einen negativen Corona-Test verlangen. Ausnahmen gibt es nur für Genesene und vollständig geimpfte Personen.

Von Tobias Morchner