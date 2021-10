Wunstorf

Der Partnerschaftsverein Wunstorf-Flers freut sich wieder über Besuch aus Frankreich. Auf der Hauptversammlung erfuhren die Mitglieder, dass für das erste Adventwochenende wieder ein Mistelzweigverkauf geplant ist. „Aus dem Erlös werden Hilfsprojekte in Burkina Faso unterstützt“, schreibt Sprecherin Barbara Lehmann.

Partnerschaftsverein finanziert Gärtnerei

Mit den Vereinsspenden konnte eine zweite Gärtnerei für 70 Frauen in Poundou finanziert werden. Damit habe sich ihre Einkommenssituation verbessert, teilt Barbara Lehmann mit. „Außerdem wurde ein Kurs zum Thema Konfliktmanagement organisiert, da in den ländlichen Gebieten in Burkina Faso Polizei und Verwaltungsbeamte fehlen.“ Die Verantwortlichen der Dörfer seien dankbar für ein derartiges Angebot, das helfe, den Frieden in ihren Orten zu bewahren.

Unterkünfte für Jugendliche aus Frankreich gesucht

Für das nächste Jahr haben die französischen Freundinnen und Freunde ihren Besuch in Wunstorf angekündigt. Sie sind wie üblich über das Himmelfahrtswochenende zu Gast. Jugendliche einer Musikschule reisen ebenfalls an. Sie möchten ein Konzert in Wunstorf geben. Der Verein hofft, für die jungen Musizierenden Übernachtungsmöglichkeiten zu finden.

Zum 1. November steht auch ein Wechsel im Vorstand an. Dann gehört diesem satzungsgemäß der neue Bürgermeister Carsten Piellusch an. Ulrike Hansing wurde als stellvertretende Schatzmeisterin in ihrem Amt bestätigt.

Von Rita Nandy