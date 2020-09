Wunstorf

Mitarbeiter der KRH-Psychiatrie haben in der Nacht zu Dienstag eine böse Überraschung erlebt. Als sie gegen 1 Uhr einen Patienten neu aufnehmen mussten, entdeckten sie in seinen Taschen eine Python. „Er hatte wohl vergessen, dem Personal von seinem Haustier zu erzählen“, sagte Feuerwehrsprecher Marvin Nowak. Nach dem Fund verständigten die Mitarbeiter die Feuerwehr. Sie brachten die ungiftige Riesenschlange in die Tierärztliche Hochschule nach Hannover.

Von Sven Sokoll