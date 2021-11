Hagenburg

Auf die beiden Gruppen im Rat der Samtgemeinde Sachsenhagen, CDU/WGSG und SPD/Linke/Grüne, entfallen jeweils zwölf Stimmen. Bei diesem Gleichstand könnte Samtgemeindebürgermeister Jörn Wedemeier (SPD) als 25. Ratsmitglied das Zünglein an der Waage sein. Das hätte vor allem bei der Wahl des Ratsvorsitzenden zum Tragen kommen können, dort hat Heiko Monden (SPD) allerdings mit 13 Stimmen eine deutlichere Mehrheit vor Gegenkandidat Heiko Bothe (CDU) mit neun Stimmen. Die fehlenden drei Stimmen waren ungültig.

Ohne Gegenvorschläge konnten dafür Marc-Philipp Drewes (CDU) und SPD-Mann Monden als gleichberechtigte Stellvertreter des Samtgemeindebürgermeisters gewählt werden. Und auch in dieser Ratsperiode haben sich die Mitglieder dafür ausgesprochen, einen Verwaltungssauschuss mit sechs anstatt vier Mitgliedern zu bilden. Die Gruppe CDU/WGSG entsendet dafür Uwe Brinkmann, Drewes und Jörg Kobus, die Gruppe SPD/Linke/Grüne setzt auf Monika Tautz, Monden und Martin Golembiewski.

So sind die Ausschüsse besetzt

Der Rat musste in der ersten Sitzung außerdem die fünf Ausschüsse besetzen. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss wird künftig unter dem Vorsitz von Thomas Strathen (CDU) zusammenkommen. Jörg Vogt (CDU) leitet den Feuerwehrausschuss. Im Haushalt- und Finanzausschuss ist Monden (SPD) Vorsitzender, den Sozialausschuss leitet Lennart Dahms (Linke). Der Vorsitz für den Schulausschuss ging per Losverfahren an die Gruppe SPD/Linke/Grüne mit Monika Tautz.

Von Luisa Wellenbrock