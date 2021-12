Pfadfinder bringen Friedenslicht nach Wunstorf und geben es weiter

Wunstorf

Eine Delegation der Wunstorfer DPSG-Pfadfinder hat das Friedenslicht aus Bethlehem im Ökumenischen Zentrum Mühlenberg in Hannover abgeholt. Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder der evangelischen Stifts- und der katholische Bonifatiusgemeinde werden es am Sonnabend, 18. Dezember, 17 Uhr, erstmals in einem gemeinsamen Gottesdienstes in der Wunstorfer Stiftskirche an alle Interessierten weitergeben.

Seit 1986 wird das Friedenslicht alljährlich in den Wochen vor Weihnachten in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und von dort in viele europäische Länder gesandt. Diese Initiative haben besonders die Pfadfinderinnen und Pfadfinder aufgegriffen und sorgen auch in diesem Jahr dafür, dass das Friedenslicht wieder in Wunstorf mit zahlreichen Aktionen unter den Menschen verteilt wird.

Zum ersten Mal findet eine ökumenische Aussendungsfeier des Friedenslichts in der Stiftskirche in Wunstorf statt. Quelle: Winfried Gburek / privat

Licht ist Zeichen des Zusammenhalts

„Natürlich ist das Friedenslicht kein Zauberding, das automatisch Frieden bringt“, sagt Niklas Leitzbach, Vorstand der Georgspfadfinder. „Dennoch zeigt es, wie sich eine Überzeugung in der ganzen Welt verbreiten kann und es erinnert daran, dass wir aufgrund der vielen Netzwerke, die wir haben, Einfluss darauf nehmen können, was um uns herum passiert.“ Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder seien seit jeher Botschafter des Friedens und sehen gerade derzeit das Friedenslicht als ein Zeichen des Zusammenhaltes. Mit ihm möchten sie ein Friedensnetz unter den Menschen gestalten, das sie verbindet und den Frieden weitergibt.

Wunstorfer Pfadfinder entzünden ihre Laterne mit dem Licht aus Bethlehem, das sie im Ökumenische Zentrum Mühlenberg, in Hannover, entgegen nehmen. Quelle: Winfried Gburek / privat

Das Friedenslicht aus Bethlehem wird traditionell an alle weiter gegeben, mit denen man sich auf besondere Weise verbunden fühlt und die man mit der Botschaft im eigenen Umfeld gerne erreichen möchte. Bei der Aussendungsfeier wie auch während der Öffnungszeiten der Stifts- und St. Bonifatiuskirche können Besucherinnen und Besucher das Licht mitnehmen.

Von Winfried Gburek