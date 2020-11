Wunstorf/Bremen

Nach gut zweijähriger Ausbildung hat das Wunstorfer Lufttransportgeschwader (LTG) 62 zwölf jungen Piloten ihre Führerscheine und die Schwinge als Abzeichen überreicht. Wegen der Corona-Pandemie konnte zu dem Anlass allerdings nicht so groß gefeiert werden wie der Verband das sonst gern tut. „Aber zur Bewältigung dieser Krise müssen alle beitragen“, betonte der stellvertretende Kommodore Wolfgang Stern bei der Übergabe in der Halle der Pilotenschule der Lufthansa in Bremen.

Diese Schwinge tragen ausgebildete Piloten der Bundeswehr. Quelle: Luftwaffe/Martin Buschhorn

Die neuen Piloten haben in den 27 Monaten viel Theorie gelernt und mussten das in mehreren Prüfungen parat haben. In der praktischen Ausbildung flogen sie mit drei unterschiedlichen Flugzeugmustern – nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern und in Nordamerika. Auf die neuen Piloten warteten jetzt verantwortungsvolle Aufgaben, betonte Stern: „Wir sind die ersten im Einsatzgebiet und die letzten, die es wieder verlassen.“

Je nachdem, wie die Piloten sich jetzt weiter spezialisieren, werden sie entweder die Airbus A400M aus Wunstorf oder die Maschinen der Flugbereitschaft fliegen. Möglicherweise betreuen sie aber auch die Aufklärungssysteme der Luftwaffe. „Man wird sich auf Sie verlassen. Ihre Aufgabe wird es sein, diesem Vertrauen gerecht zu werden“, sagte Stern zu den Piloten.

Von Sven Sokoll