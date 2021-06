Wunstorf

Corona verändert alles. Daher ist die Planung für das Wunstorfer Wirtschafts-Wochenende (Wuwiwo) gerade nicht ganz einfach. Aber die Organisatoren Manfred Henze und Anke Thies von der Agentur Kontor 3 sind flexibel. Zweimal musste die Wirtschaftsschau schon verschoben werden. Ursprünglich war sie für April geplant, dann für Juni. Nun ist sie für das Wochenende, 4. und 5. September, geplant.

Kein Zelt für Veranstaltungen vorgesehen

Die Messe ist deutlich verkleinert. Vorgesehen sind 50 bis 80, maximal 100 Aussteller. Das Zelt soll L-förmig auf dem Festplatz an der Straße In den Ellern aufgestellt werden. Die Autohäuser können ihre Modelle auf dem dortigen neuen Parkplatz präsentieren. Wegen Corona ist kein Zelt für Veranstaltungen und Gastronomie vorgesehen. Ein Catering soll es dennoch geben – in Form von kleinen Gastro-Inseln auf dem Freigelände. „Die Aussicht auf die Wuwiwo beflügelt auch. Ärmel hoch und machen, heißt es gerade bei uns“, sagte Thies.

Viele Abstimmungen sind erforderlich

Derzeit ist sie vor allem mit Anschreiben an die früheren Aussteller und mit vielen Gesprächen beschäftigt. Im Hinblick auf Corona sowie die Sicherheit und Auflagen herrscht bei den Organisatoren noch eine gewisse Unsicherheit. „Es sind viele Abstimmungen erforderlich. Wir sind in enger Absprache mit Stadt, Region und Polizei wegen Sicherheits- und Hygienebestimmungen“, sagte Henze. Normalerweise dauere die Planung für die Wuwiwo ein Dreivierteljahr, aktuell ist sie auf drei Monate beschränkt.

Aussteller halten sich noch zurück

„Wir müssen uns so aufstellen, dass wir flexibel reagieren können“, sagte Henze. Aussteller können sich noch bis zwei Wochen vor dem Wuwiwo anmelden. Derzeit warten viele nach Angaben von Thies noch ab. Sie hat auch Schausteller angeschrieben und könnte sich beispielsweise ein Bungee-Trampolin auf dem Festplatz vorstellen. „Wir möchte, dass ein Gefühl von Normalität aufkommen kann“, sagte sie. Die Messe mit ihrem Mix aus Handel, Handwerk und Dienstleistung soll künftig wieder jedes Jahr im Frühjahr stattfinden.

Von Anke Lütjens