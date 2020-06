Steinhude

Der Platz an den Steinhuder Strandterrassen ist neu gepflastert. Bei einer kleinen Feier zur Fertigstellung des zweiten von insgesamt drei Bauabschnitten im touristischen Herzen des Ortes ist am Donnerstag zudem bekannt geworden, dass neben einer Bühne, einem Wasserspiel und weiteren Elementen in städtischer Regie auch noch weitere Investitionen der privaten Anlieger folgen werden.

Die Familie Lampe als Eigentümer der Strandterrassen will im Winter auch noch ihren Teil des Platzes neu gestalten – nach Angaben von Thomas Lampe in ähnlicher Manier. Schon jetzt hat das Unternehmen zugestimmt, dass die Stadt den neuen Bürgersteig auch auf ihrem privaten Grundstück einheitlich komplettieren lassen kann.

Anzeige

Die Firma Hodann will eine größere Fischverkaufsbude bauen. Quelle: Sven Sokoll

Weitere HAZ+ Artikel

Auf der anderen Seite des Platzes verfolgt die Fischerei und Aalräucherei Hodann Pläne, ihren Verkaufspavillon zu ersetzen. „Durch einen Flächentausch mit der Stadt kommen wir in die Lage, größer bauen zu können“, sagte Detlef Hodann. Geplant sind auch überdachte Sitzmöglichkeiten. Der Bauantrag ist eingereicht, der Bau soll aber nicht vor dem Winter beginnen.

Platz bietet freien Blick aufs Wasser

Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt und Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer hoben hervor, dass der neue Platz vor allem mit einem freieren Blick auf das Wasser besticht. In der ersten Phase hatte die Stadt vor einem Jahr die Uferlinie so umgebaut, dass Besucher unmittelbar am Steinhuder Meer sitzen können.

Nach der Uferlinie ist jetzt der Platz neu gepflastert worden, wenn auch noch nicht komplett. Quelle: Sven Sokoll

Nun wirkt das gesamte Pflaster moderner. „Bisher hatte es noch den Charme von 1960 oder 1970“, sagte Eberhardt. Er erinnerte daran, dass die Stadt sich lange darum bemüht hatte, die Verantwortung für den Platz und die Promenade von der Region als Rechtsnachfolgerin des Großraums Hannover zu bekommen. 2015 war es so weit, dass die Stadt die schon länger entwickelten Pläne präzisieren und umsetzen konnte. Bredthauer schilderte, dass ein Arbeitskreis in 17 Sitzungen weiter an dem neuen Konzept geschliffen hat.

Die Region hat sich mit einem sechsstelligen Betrag an den notwendigen Investitionen beteiligt. Insgesamt wird die Stadt in den drei Abschnitten mehr als eine Million Euro investieren. Schon jetzt haben die Tiefbauer die Technik so erneuert, dass der Platz künftig noch besser für Veranstaltungen genutzt werden kann. Auch eine neue Beleuchtung wurde installiert.

Weniger Schilder am Parkplatz

Unterdessen beschäftigt sich die Stadtverwaltung derzeit auch mit den Parkplätzen an den Strandterrassen. Anlass waren die neuen Beschlüsse zu den Parkgebühren im Stadtgebiet. Die Verwaltung hat festgestellt, dass sich an der Stelle Schilder einsparen lassen, weil in einer verkehrsberuhigten Straße wie der Meerstraße ohnehin das Parken nur dort erlaubt ist, wo entsprechende Stellen markiert werden. So können nun einige Parkzeitenhinweise entfallen und durch eine Zonenbeschilderung ersetzt werden.

An der Ecke Meerstraße/Bruchdamm soll die verkehrsberuhigte Zone künftig allerdings auf beiden Seiten der Straße angezeigt werden. Einige Anlieger und Besucher des Ortes hatten bemängelt, dass ein Schild allein nicht ausreichend sei.

Von Sven Sokoll