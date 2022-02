Wunstorf

Die Polizei in Wunstorf sucht Zeugen nach einer Unfallflucht. Am Dienstag, 8, Februar, fuhr ein Fahrer einen jungen Radfahrer an. Der Jugendliche zog sich bei dem Unfall leichte Verletzung zu. Wie die Polizei mitteilte, überquerte er mit seinem Fahrrad gegen 14 Uhr die Hochstraße in Richtung Kolenfelder Straße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem schwarzen Fahrzeug.

Statt zu halten, setzte der Autofahrer seine Fahrt stadteinwärts fort. Das Fahrrad wurde beim Umfall beschädigt. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, erreicht die Polizei unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15.

Von Rita Nandy