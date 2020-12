Wunstorf

An der Einmündung des Düendorfer Wegs in die Alte Bahnhofstraße (B441) kam es am Freitag gegen 19 Uhr zu einem heftigen Zusammenstoß. Beim Abbiegen übersah eine Audi-Fahrerin ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Wagen der 52-Jährigen aus Rehburg-Loccum kollidierten mit dem Citroen. Dabei zog sich die 49-jährige Fahrerin aus Wunstorf leichte Verletzungen zu. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 30.000 Euro.

Von Rita Nandy