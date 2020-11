Wunstorf

Bei einer Corona-Kontrolle an der Hindenburgstraße wurde die Polizei am Sonntag, gegen 2 Uhr, auf einen stark alkoholisierten Passanten aufmerksam. Bei dem Versuch, die Personalien des 34-Jährigen aufzunehmen, kam es nach Angaben der Polizei zu Übergriffen und Beleidigungen. Als die Beamten den Mann mit auf die Wache nehmen wollten, habe er um sich geschlagen und getreten. Er habe die restliche Nacht im Polizeigewahrsam in Hannover verbringen müssen.

Von Rita Nandy