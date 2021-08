Steinhude

Zahlreiche Ausflügler nutzen auch am Sonntag das schöne Wetter für einen Besuch des Touristenortes Steinhude. Viele kommen mit dem Auto. Die Kapazitäten an Parkplätzen ist, wie bereits am Sonnabend, erschöpft. „Steinhude ist voll. Es gibt einen hohen Besucherandrang. Parkkapazitäten sind nicht mehr vorhanden. Tagestouristen wird empfohlen, auf einen Besuch zu verzichten“, teilt die Polizei um 13.30 Uhr mit. Es sei dringend empfohlen, das Rad oder die Busverbindung zwischen dem Bahnhof Wunstorf und Steinhude zu nutzen.

Parkplatzsuche belastet Anlieger

Bei schönem Wetter droht regelmäßig am Wochenende der Verkehrskollaps, sehr zum Ärger der Einheimischen. Der Parkplatzsuchverkehr führt zu einer hohen Verkehrsbelastung. Um die Parkplatzgebühren zu sparen, weichen Autofahrende zudem auf Nebenstraßen aus oder stellen ihr Auto vor Ein- und Ausfahrten ab.

Von Rita Nandy