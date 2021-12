Wunstorf

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Sonnabend gegen 9.25 Uhr an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Hochstraße in Wunstorf ereignet hat. Dort begegneten sich ein Linienbus und ein Auto so, dass der Autofahrer dem Bus ausweichen musste und gegen einen Ampelpfeiler fuhr. Dabei wurde sein Auto beschädigt, aber niemand verletzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wunstorf unter (05031) 9530115 entgegen.

Von Sven Sokoll