Wunstorf

Auf der Sudetenstraße in Wunstorf hat sich am Montag, 10. Mai, zwischen 7.30 und 9 Uhr ein Unfall ereignet. Der Verursacher ist anschließend in Richtung Barnestraße weitergefahren. Ein 75 Jahre alter Fahrer eines silberfarbenen VW Golf wurde in seinem Wagen von einem entgegenkommenden Auto erfasst, zu dem die Polizei bisher keine näheren Informationen hat. An dem Golf ist ein Schaden von 7000 Euro entstanden. Hinweise auf den unbekannten Unfallgegner nimmt das Kommissariat unter Telefon (05031) 95300 entgegen.

Von Sven Sokoll