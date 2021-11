Großenheidorn/Wunstorf

Die Polizei ermittelt nach drei Unfallfluchten, bei denen geparkte Autos geschädigt worden sind. Der erste Fall ereignete sich am Freitag gegen 16 Uhr an der Grünen Straße in Großenheidorn in Höhe der Hausnummer 13 C. Dort hatte jemand einen grauen VW Touran geparkt und stellte dann fest, dass dieser offenbar beschädigt wurde, als jemand mit einem anderen Auto vorbeigefahren ist.

Eine gute Stunde später hat eine Zeugin sich dann bei der Polizei gemeldet und von einem Unfall auf dem Parkplatz Am Alten Markt berichtet. Dort hatte der Fahrer eines Skoda „Superb“ mit seinem Wagen einen geparkten VW Golf am hinteren rechten Kotflügel beschädigt. Der Fahrer ging zunächst zu Fuß weg, doch dann sprach die Zeugin ihn an. Er versprach ihr, seine Personalien an dem Golf zu hinterlassen, was dann aber nicht geschah, als er sich wieder entfernte.

Die Polizei ermittelte ihn und hat ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Den Schaden an den beiden Autos gibt sie mit rund 2500 Euro an.

Kratzer am DM-Markt entstanden

Schließlich stellte die Fahrerin eines grauen Opel Astra am Sonnabend um 11.10 Uhr fest, dass ihr Auto währen der 40-minütigen Parkzeit am DM-Markt an der Mittelstraße an der hinteren rechten Beifahrertür mit einem Kratzer beschädigt wurde. Auch hier fehlte eine Nachricht des Verursachers. Die Polizei gibt den Schaden mit 150 Euro an.

Hinweise für ihre Ermittlungen nimmt die Polizei unter Telefon (05031) 9530115 an.

Von Sven Sokoll