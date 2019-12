Wunstorf

Bei einer Streife entdeckten Polizisten einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter. Der Wunstorfer war in der Nacht zu Sonnabend gegen 23.30 Uhr in einem Opel Corsa an der Lise-Meitner-Straße unterwegs. Als er die Beamten sah, flüchtete er Richtung Barnestraße. Der 20-Jährige entwischte letztendlich zu Fuß im Barnewäldchen. Die Polizisten forderten daraufhin einen Hubschrauber an. Die Suche sei jedoch erfolglos geblieben, teilte ein Beamter auf Nachfrage mit.

Beifahrer wieder freigelassen

Der Straftäter besitze keinen Führerschein, keine Pflichtversicherung und hatte gestohlene Kennzeichen mit Bremer Nummer an seinem Auto. Er wird wegen verschiedener Straftaten gesucht. Welche dies im Einzelnen sind, konnte die Polizei nicht sagen. Im Auto saß noch ein weiterer Mann, den die Polizei festhalten konnte. Nach Prüfung seiner Personalien kam er wieder frei. Es lag nichts gegen ihn vor.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Wunstorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Rita Nandy