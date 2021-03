Wunstorf

Die Zahl der Straftaten im Bereich des Polizeikommissariats Wunstorf ist gestiegen – von 2317 im Jahr 2019 auf 2617 im vergangenen Jahr. Das ist der höchste Wert seit 2016. Die Zahlen sind der polizeilichen Kriminalstatistik für 2020 zu entnehmen, die der Leiter des Kriminalermittlungsdienstes Wunstorf, Thorsten Bösert, am Mittwoch herausgegeben hat. Wegen der Corona-Pandemie hätten sich viele gewohnte Verhaltensweisen geändert, sagt Bösert, auch in Sachen Kriminalität.

Landestrend spiegelt sich auch in Wunstorf wider

„Aus diesem Grund werde ich die Zahlen der Statistik nicht in gewohnter Art und Weise kommentieren, da die Einfluss nehmenden Faktoren derart neu, unbestimmt und vielfältig waren, dass ein Rückschluss zur Relation der vergangenen Jahre nicht immer seriös möglich ist“, schreibt Bösert. Der allgemeine Landestrend spiegelt sich seinen Angaben zufolge durchaus auch in Wunstorf wieder. Das niedrige Niveau der Anzahl an Wohnungseinbrüchen von 2019 mit 38 ist in diesem Jahr mit 37 auf dem gleichen Stand geblieben.

„Ob das als Zeichen des Erfolg aufgrund von intensiveren Ermittlungen gewertet werden kann, wird sich erst anhand eines Vergleichs mit einem Jahr in sozialer Normalität zeigen können“, so Bösert weiter. Insgesamt verzeichnet die Polizei jedoch einen Anstieg an Diebstahlsdelikten. Besonderer Schwerpunkt ist hier weiterhin der Fahrraddiebstahl, und das mit einem Brennpunkt am Bahnhof. Die Zahl ist von 204 im Vorjahr auf 286 im Jahr 2020 gestiegen.

Polizei nimmt Taschendiebe fest

Auffällig ist nach Böserts Angaben auch eine Zunahme von Taschendiebstählen in der Anfangsphase des zweiten Lockdowns. „Zwei Festnahmen in diesem Bereich beendeten die Serie“, sagt Bösert. Älteren Mitbürgern rät die Polizei zur besonderen Vorsicht, weil dieses Delikt dauerhaft aktuell bleibe und gerade unsicher wirkende Bürger als Opfer ausgesucht würden.

Betrug im Internet steigt in Zeiten von Corona

Der Anstieg an Betrugsdelikten von 503 auf 622 lässt sich nach Böserts Angaben mit dem Anstieg von Onlinekäufen und damit einhergehende Onlinebetrügereien erklären. Das Polizeikommissariat Wunstorf hat bereits entsprechende Warnhinweise gegeben. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie spiegeln sich auch im Bereich Häusliche Gewalt wider. Der starke Anstieg liegt im Landestrend. „Eine Erklärung soll jedoch erst nach Auswertung und Abschluss von umfassenden Untersuchungen abgegeben werden“, schreibt Bösert.

Auf hohem Niveau zeige sich das noch recht junge Deliktphänomen des „falschen Polizeibeamten“ und des Enkeltricks mit 72 Anzeigen im Jahr 2020. „Da nicht jeder Versuch bei der Polizei zur Anzeige kommt und Opfer oft aus Scham den Gang zur Polizei scheuen, ist hier von einem sehr hohen Dunkelfeld auszugehen“, schreibt Bösert. Daher könne er nur bedingt von einem Rückgang der vollendeten Taten reden.

Fazit des Polizeichefs fällt beruhigend aus

Die im Jahr 2019 begonnenen Aktivitäten zur Bekämpfung der Drogenszene in Wunstorf zeigten seiner Ansicht nach bereits 2020 erste Erfolge. Die eingeleiteten Ermittlungsverfahren blieben mit 292 auf etwa gleichhohem Niveau. Böserts Fazit im Hinblick auf die Kriminalität in Wunstorf fällt insgesamt eher positiv aus. „Wir leben hier in einer ruhigen Kleinstadt, in der die Kriminalität zwar nicht schläft, aber auch keine Beeinträchtigung der Lebensqualität darstellt.“

Von Anke Lütjens