Wunstorf

Ein Radfahrer ist am Freitagabend gegen 19.45 Uhr auf der Kolenfelder Straße gegen ein geparktes Auto gestoßen, wie die Polizei Wunstorf am Pfingstmontag meldete. Der Wagen stand nach Angaben der Polizei mit eingeschalteter Warnblinkanlage halb auf dem Geh- und Radweg und halb auf dem Fahrbahnrand. Der Radfahrer benutzte den Radweg in der gleichen Richtung.

Beim Vorbeifahren touchierte er den rechten Außenspiegel und setzte anschließend seine Fahrt fort ohne anzuhalten. Der Fahrer und seine Beifahrerin hätten dem Radler noch hinterher gerufen, teilt die Polizei mit. Schließlich nahmen sie die Verfolgung auf. In einer Seitenstraße konnten die beiden den Mann schließlich anhalten, sie riefen die Polizei dazu.

Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten eine Atemalkoholkonzentration von 2,04 Promille fest. Auf den 41-jährigen Radfahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht zu.

Von Anke Lütjens