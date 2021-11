Wunstorf

Gleich mehrfach haben offenbar Taschendiebe am Donnerstag, 25. November, in der Fußgängerzone zugeschlagen. Ein unbekannter Mann hatte dort eine 83-jährige Frau zuerst angesprochen. Dann folgte der Unbekannte der Frau und fragte, ob sie ihm 2 Euro wechseln könnte. Als sich die Wunstorferin kurz über ihren Rollator beugte, stahl der Mann ihre Geldbörse.

Nur eine halbe Stunde später hat ein ebenfalls unbekannter Täter in einer Bankfiliale in der Wunstorfer Fußgängerzone die Geldbörse einer 68-jährigen Wunstorferin gestohlen. Die Frau hatte ihr Portemonnaie nur kurz aus den Augen gelassen. Der Dieb versuchte nach dem Diebstahl mehrfach mit den Karten, die sich in der Geldbörse befanden, Geld abzuheben. Das gelang ihm nach Angaben der Polizei Wunstorf jedoch nicht, weil die 68-Jährige die Karten zeitnah gesperrt hatte.

Zeugen, die eine der Straftaten beobachtet haben, werden darum gebeten, sich unter Telefon (05031) 9530115 mit Polizei Wunstorf in Verbindung zu setzen.

Von Anke Lütjens