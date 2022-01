Wunstorf

Die Polizei Wunstorf hat am Sonnabend, 8. Januar, Spielhallen im Hinblick auf die Einhaltung der derzeit gültigen Corona-Verordnung kontrolliert. Dabei trafen die Beamten auf zwei 20-jährige Männer aus Wunstorf, die sich nicht an die Maskenpflicht hielten. Einer der Männer hielt die Maske lediglich in der Hand, ein weiterer Gast trug die Maske nach Angaben der Polizei unter seinem Kinn. Die Beamten fertigten zwei Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Von Anke Lütjens