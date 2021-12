Wunstorf

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht am Sonntag um kurz vor 1 Uhr beobachtet, wie zwei junge Männer an der Hindenburgstraße am Fahrradständer des Bahnhofs gegen mehrere abgestellte Räder traten. Anschließend stahlen sie eines, wie die Polizei Wunstorf am Sonntag meldete.

Polizeibeamte schnappten die beiden Täter im Laufe einer Fahndung und stellten auch das Fahrrad sicher. Die Beamten bitten nun den rechtmäßigen Eigentümer oder die Eigentümerin des Rades, sich unter Telefon (0 50 31) 9 53 00 im Kommissariat zu melden.

Von Anke Lütjens