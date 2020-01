Steinhude

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruchsversuch in Steinhude. Ein Bewohner hatte an der Terrassentür seines Bungalows an der Von-Münchhausen-Straße Hebelspuren bemerkt. Die Tat muss sich am Freitag, 17. Januar, gegen 19.30 Uhr ereignet haben. Die Polizei Wunstorf bittet um Hinweise auf verdächtige Personen unter Telefon: (05031) 95300.

Von Rita Nandy