Polizei Wunstorf warnt Senioren vor betrügerischen „Schockanrufen“

Wunstorf

In der vorigen Woche kam es im Bereich Wunstorf vermehrt zu sogenannten Schockanrufen. Das berichtet die Polizei Wunstorf. Dabei gaben sich die Anrufer als Beamte der Polizei Wunstorf aus. In einem Fall schilderte der Telefonbetrüger, dass sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet habe, in den ein Angehöriger verwickelt sei. Aber die Täter nutzen auch andere ausgedachte Geschichten.

Senioren als Opfer ausgewählt

Nach Angaben der Polizei erstreckten sich die Anrufe bei überwiegend älteren Mitbürgern um die 70 Jahre über das gesamte Stadtgebiet. Auffällig sei, dass alle Nachnamen der Senioren mit dem Buchstaben F anfangen, so ein Beamter weiter. Außerdem nutzten die Täter nur vier- bis fünfstellige Telefonnummern.

Bei den bekannt gewordenen Fällen der vergangenen Woche haben alle Opfer richtig gehandelt und rechtzeitig aufgelegt, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kommen konnte. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und bittet vor allem Ältere, selbst bei geringstem Zweifel aufzulegen und die Telefonnummer der Polizei Wunstorf zu wählen. Die ist unter Telefon (05131) 95300 zu erreichen.

Von Anke Lütjens